SBK, test Jerez: dopo Kawasaki rinunciano anche Honda e Ducati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alla fine dei due giorni di test è stata la pioggia a vincere. Il maltempo ha impedito ad Honda e Ducati di scendere in pista e cominciare a lavorare in vista delle prossime sessioni. Tutto rimandato ...

GooswilligenRob : RT @gponedotcom: Chaz Davies in 'divisa' winter test con la Ducati V4 di Go Eleven: Nonostante la pioggia abbia condizionato la due giorni… - gponedotcom : Chaz Davies in 'divisa' winter test con la Ducati V4 di Go Eleven: Nonostante la pioggia abbia condizionato la due… - Motorsport_IT : #WSBK | #SBK, test Jerez: #Ducati, #Honda e #Kawasaki si fermano in anticipo???? - corsedimoto : SUPERBIKE - La pioggia ha impedito alla #Superbike di girare nei due giorni previsti di test: Honda e Kawasaki hann… - motosprint : #WorldSBK Test Jerez, #Lowes: “La pioggia? Meglio in gara che nei test” -