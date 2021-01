Sanità, la Campania è la regione meno efficiente e con la più bassa speranza di vita (81,7 anni) (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Campania è la regione con la più bassa speranza di vita con 81,7 anni. Ad evidenziarlo è il report 2020 sulla Sanità di Demoskopika che utilizza l’aspettativa di vita come parametro per misurare l’efficacia dei sistemi sanitari regionali. In vetta alla classifica ci sono il Trentino-Alto Adige e l’Umbria con 84,1 anni. Inoltre, sempre scondo il report di Demoskopika, il sistema sanitario campano è quello meno efficiente d’Italia. L’Ips 2020, Indice di performance sanitaria, è stato realizzato per il quarto anno consecutivo dall’Istituto Demoskopika sulla base di otto indicatori: soddisfazione sui servizi sanitari, mobilita’ attiva, mobilita’ passiva, risultato d’esercizio, disagio economico delle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laè lacon la piùdicon 81,7. Ad evidenziarlo è il report 2020 sulladi Demoskopika che utilizza l’aspettativa dicome parametro per misurare l’efficacia dei sistemi sanitari regionali. In vetta alla classifica ci sono il Trentino-Alto Adige e l’Umbria con 84,1. Inoltre, sempre scondo il report di Demoskopika, il sistema sanitario campano è quellod’Italia. L’Ips 2020, Indice di performance sanitaria, è stato realizzato per il quarto anno consecutivo dall’Istituto Demoskopika sulla base di otto indicatori: soddisfazione sui servizi sanitari, mobilita’ attiva, mobilita’ passiva, risultato d’esercizio, disagio economico delle ...

