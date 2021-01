Rischio stangata per chi preleva con il Bancomat, guerra al contante: sorpresina in arrivo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 2021 potrebbe iniziare male per i risparmiatori italiani, che usano il Bancomat. Spunta infatti una riforma del sistema di prelievo agli sportelli automatici, con il Rischio che aumentino le tariffe delle commissioni applicate. Tutto è in fieri ed è nella mani dell’Antitrust che dovrà pronunciarsi in merito al progetto di riforma del sistema di remunerazione del servizio di prelievo dei contanti presentato da Bancomat Spa. Se dovesse arrivare il via libera dell’Authority gli effetti per i risparmiatori potrebbero essere un aumento dei costi e incertezza sulle tariffe applicate. Lo leggiamo su principali siti di economia rilanciati dal Giornale. A volere questa riforma nel sistema dei prelievi è Bancomat Spa, società che gestisce gli Atm e che è controllata da 125 soggetti con in testa Intesa (25%) e Unicredit ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 2021 potrebbe iniziare male per i risparmiatori italiani, che usano il. Spunta infatti una riforma del sistema di prelievo agli sportelli automatici, con ilche aumentino le tariffe delle commissioni applicate. Tutto è in fieri ed è nella mani dell’Antitrust che dovrà pronunciarsi in merito al progetto di riforma del sistema di remunerazione del servizio di prelievo dei contanti presentato daSpa. Se dovesse arrivare il via libera dell’Authority gli effetti per i risparmiatori potrebbero essere un aumento dei costi e incertezza sulle tariffe applicate. Lo leggiamo su principali siti di economia rilanciati dal Giornale. A volere questa riforma nel sistema dei prelievi èSpa, società che gestisce gli Atm e che è controllata da 125 soggetti con in testa Intesa (25%) e Unicredit ...

