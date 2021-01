Qualificazione | Lulic e Muriqi La Lazio batte un colpo in Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lac’è. Sotto tono, lontana parente di quella arrembante nel derby, sfortunata nel primo tempo (due pali) e con un pizzico di buona sorte nel finale col gol del 2-1 ma comunque capace di raggiungere l’obiettivo. La squadra di Simone Inzaghi2-1 un Parma con tanti assenti e un turn over ancora più pesante ma con qualche giovane che ha più che convinto (Dierckx su tutti). Tante le defezioni anche per lache deve fare a meno di Luiz Felipe, Immobile e Cataldi oltre alle scelte di turn over: fuori Radu, Caicedo, Correa e Marusic. All’Olimpico la vittoriaai quarti di finale (sfida all’Atalanta) la decidono due seconde linee: un veterano come Parolo (23?) e un nuovo acquisto che fin qui ha deluso come(90?). Nel mezzo lo spavento del gol di Mihaila che rischiava di ...