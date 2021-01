Pensioni invalidità 2021, gli esclusi dall’aumento: doppia beffa di cui nessuno parla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si continua a discutere sull’aumento delle Pensioni di invalidità, in molti sperano che la situazione possa variare col nuovo anno, anche perché gli esclusi dalla sentenza 152/2020 definita ‘storica’ sono comunque ancora troppi. In questi giorni ci sono giunte più richieste da parte dei nostri lettori affinché non calino i riflettori sulle rimostranze di quanti purtroppo nulla hanno ottenuto e continuno a vivere, se, puntualizzano, di vita si può parlare, con appena 287 euro. Una miseria, ci dicono all’unisono sia gli invalidi parziali, nel range 74-99% esclusi a priori, quanto gli invalidi totali rimasti fuori per assenza dei requisiti reddituali, estremamente stringenti, o perché sposati e dunque si sono visti negare l’aumento a causa del cumulo del reddito del coniuge. Ora dai commenti é emerso un ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si continua a discutere sull’aumento delledi, in molti sperano che la situazione possa variare col nuovo anno, anche perché glidalla sentenza 152/2020 definita ‘storica’ sono comunque ancora troppi. In questi giorni ci sono giunte più richieste da parte dei nostri lettori affinché non calino i riflettori sulle rimostranze di quanti purtroppo nulla hanno ottenuto e continuno a vivere, se, puntualizzano, di vita si puòre, con appena 287 euro. Una miseria, ci dicono all’unisono sia gli invalidi parziali, nel range 74-99%a priori, quanto gli invalidi totali rimasti fuori per assenza dei requisiti reddituali, estremamente stringenti, o perché sposati e dunque si sono visti negare l’aumento a causa del cumulo del reddito del coniuge. Ora dai commenti é emerso un ...

