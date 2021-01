Milan, problemi per Tomori: non c’è ancora il nulla osta del Chelsea (Di giovedì 21 gennaio 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero avendo alcuni problemi per Tomori, manca ancora il nulla osta del Chelsea Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha così chiarito la questione relativa agli ultimi due colpi in dirittura d’arrivo Tomori e Firpo: «Difficile, molto difficile, si gioca sabato e per averlo a disposizione il giocatore dovrebbe fargli fare le visite mediche domani. Il Milan non ha ancora ricevuto il nulla osta del Chelsea e sta trattando con i blues l’abbassamento del diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Forse il rientro dei giocatori positivi potrebbero aver dato ai rossoneri maggior margine temporale». FIRPO – «Il ragazzo è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Calciomercato: i rossoneri starebbero avendo alcuniper, mancaildelLuca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha così chiarito la questione relativa agli ultimi due colpi in dirittura d’arrivoe Firpo: «Difficile, molto difficile, si gioca sabato e per averlo a disposizione il giocatore dovrebbe fargli fare le visite mediche domani. Ilnon haricevuto ildele sta trattando con i blues l’abbassamento del diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Forse il rientro dei giocatori positivi potrebbero aver dato ai rossoneri maggior margine temporale». FIRPO – «Il ragazzo è ...

