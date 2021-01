Malattie rare: italiani vicini a editing genetico contro grave immunodeficienza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gen. (Adnkronos Salute) - Scienziati italiani vicini ad applicare nel trattamento di una grave malattia genetica rara la tecnologia dell'editing genetico, il cosiddetto 'taglia e incolla' del Dna che è valso il premio Nobel per la Chimica 2020 alla francese Emmanuelle Charpentier e all'americana Jennifer A. Doudna. "Una delle prime applicazioni cliniche" della metodica "potrebbe vedere la luce a breve per la terapia dell'immunodeficienza con iper-IgM legata al cromosoma X (X-Higm o Higm di tipo 1)". Lo annuncia - con uno studio pubblicato su 'Embo Molecular Medicine' - un gruppo di ricerca dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica (Sr-Tiget) di Milano, coordinato da Luigi Naldini, direttore dell'Istituto professore di Istologia e di Terapia genica e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gen. (Adnkronos Salute) - Scienziatiad applicare nel trattamento di unamalattia genetica rara la tecnologia dell', il cosiddetto 'taglia e incolla' del Dna che è valso il premio Nobel per la Chimica 2020 alla francese Emmanuelle Charpentier e all'americana Jennifer A. Doudna. "Una delle prime applicazioni cliniche" della metodica "potrebbe vedere la luce a breve per la terapia dell'con iper-IgM legata al cromosoma X (X-Higm o Higm di tipo 1)". Lo annuncia - con uno studio pubblicato su 'Embo Molecular Medicine' - un gruppo di ricerca dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica (Sr-Tiget) di Milano, coordinato da Luigi Naldini, direttore dell'Istituto professore di Istologia e di Terapia genica e ...

