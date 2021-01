Libertà espressione su Internet | regole comuni tra Ue-Usa

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel campo delle norme sull'economia digitale l'Ue "ha così tanto da offrire alla nuova Amministrazione di Washington: il percorso che abbiamo intrapreso in Europa può essere un modello a livello internazionale. Come è stato a lungo il caso del regolamento generale sulla protezione dei dati", il Gdpr. Lo ha affermato a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al dibattito della plenaria dell'Europarlamento sull'inaugurazione, della nuova presidenza Usa di Joe Biden. Von der Leyen ha prospettato un'iniziativa congiunta Ue-Usa per creare nuovedemocratiche basate sui valorie valide a livello mondiale: "Posso immaginare, ad esempio, un Consiglio comune per il commercio e la tecnologia, come primo passo. Insieme potremmo creare un regolamento sull'economia digitale valido in tutto il mondo: dalla ...