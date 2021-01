Joe Biden giura e diventa il 46esimo presidente: “Aiutatemi a unire l’America” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joe Biden giura su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) a Washington e diventa ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti, il più anziano di sempre con i suoi 78 anni, nell’Inauguration Day più blindato della storia per il timore di proteste armate. “La democrazia ha prevalso, Aiutatemi a unire l’America”, ha detto nel suo discorso di insediamento. Donald Trump ha lasciato con la moglie Melania la Casa Bianca: “Sono stati quattro anni incredibili”. Nel suo discorso di insediamento, durato 21 minuti, Biden ha promesso di essere “il presidente di tutti gli americani” e ha lanciato un appello all’unità per affrontare sfide senza precedenti come il Covid, la recessione economica, la crisi climatica, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joesu una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) a Washington eufficialmente ildegli Stati Uniti, il più anziano di sempre con i suoi 78 anni, nell’Inauguration Day più blindato della storia per il timore di proteste armate. “La democrazia ha prevalso,”, ha detto nel suo discorso di insediamento. Donald Trump ha lasciato con la moglie Melania la Casa Bianca: “Sono stati quattro anni incredibili”. Nel suo discorso di insediamento, durato 21 minuti,ha promesso di essere “ildi tutti gli americani” e ha lanciato un appello all’unità per affrontare sfide senza precedenti come il Covid, la recessione economica, la crisi climatica, le ...

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - antoniospadaro : L’ex presidente della @Georgetown University, il #gesuita Leo O’Donovan, pronuncia la preghiera dell’… - Silvialovesbook : RT @StefanoGuerrera: con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni discor… - KatyHug81369635 : RT @catlatorre: “C’è tanto da ricostruire. Dobbiamo ricominciare dopo il periodo di amarezza, dopo le estreme divisioni. Rispettiamo gli al… -