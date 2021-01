Eibar Atletico Madrid streaming | guarda il match in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021)– Tutto pronto per la sfida valida per la Liga spagnola tra l’e l’di Simeone. Le due formazioni si affrontano in unvalido per la 19esima giornata di campionato. Il confronto può consentire ai Colchoneros di fare un balzo in avanti importante in classifica e di provare L'articolo