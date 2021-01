Coronavirus, Musumeci avverte: “Se i contagi non dovessero diminuire non escludo nuovo lockdown in Sicilia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Sicilia a rischio lockdown". Parola di Nello Musumeci. Così il presidente della Regione Siciliana, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Orleans, ha risposto alle domande dei giornalisti sui contagi nell'isola, non nascondendo la possibilità di un nuovo lockdown qualora i numeri non dovessero migliorare: "La zona rossa di oggi non è più della scorsa primavera, ma questo lo ha deciso il governo nazionale. Noi abbiamo recepito le misure di Roma aggiungendo altre piccole restrizioni"."Noi siamo molto allarmati perchè i Siciliani non hanno capito la gravità del momento. E se il contagio non dovesse abbassarsi - ha proseguito il governatore della Sicilia -, alla fine del mese adotteremo ulteriori ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) "a rischio". Parola di Nello. Così il presidente della Regionena, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Orleans, ha risposto alle domande dei giornalisti suinell'isola, non nascondendo la possibilità di unqualora i numeri nonmigliorare: "La zona rossa di oggi non è più della scorsa primavera, ma questo lo ha deciso il governo nazionale. Noi abbiamo recepito le misure di Roma aggiungendo altre piccole restrizioni"."Noi siamo molto allarmati perchè ini non hanno capito la gravità del momento. E se ilo non dovesse abbassarsi - ha proseguito il governatore della-, alla fine del mese adotteremo ulteriori ...

