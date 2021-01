Coppa Italia | Muriqi al 90? lancia la Lazio ai quarti Parma battuto 2-1

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Con un gol dial 90? lasupera ilagli ottavi di finale divincendo 2-1. Partita che per i biancocelesti sembrava una beffa, dopo il vantaggio di Parolo al 23? e due legni colpiti. Nella ripresa, laha provato a chiudere il match, ma all’83’ è arrivato il pareggio delcon Mihaila. Ad evitare i supplementarial 90?. Per i biancocelesti ritorno in campo di Lulic dopo un anno esatto. Buona prova del giovaneche con tanti primavera, se l’è giocata fino alla fine con i biancocelesti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.