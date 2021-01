Come si è evoluta nel tempo l’obliquità di Saturno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le recenti osservazioni della missione spaziale Cassini hanno rivelato la sorprendente velocità con cui Titano, il più grande dei satelliti di Saturno, si sta allontanando dal suo pianeta. Tale scoperta ha permesso a un team di ricercatori, tra cui Giacomo Lari, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, di fornire una nuova spiegazione per l'attuale valore dell'inclinazione dell'asse di rotazione (detta anche obliquità) di Saturno. Il risultato - informa l'Università di Pisa - è stato pubblicato sulla rivista "Nature Astronomy" e vede coinvolti anche due ricercatori dell'Osservatorio di Parigi, Melaine Saillenfest e Gwenaël Boué. Questo articolo si aggiunge ai lavori già pubblicati dallo stesso team di ricerca riguardo alla futura crescita dell'obliquità di Giove a causa della migrazione mareale dei satelliti ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le recenti osservazioni della missione spaziale Cassini hanno rivelato la sorprendente velocità con cui Titano, il più grande dei satelliti di, si sta allontanando dal suo pianeta. Tale scoperta ha permesso a un team di ricercatori, tra cui Giacomo Lari, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, di fornire una nuova spiegazione per l'attuale valore dell'inclinazione dell'asse di rotazione (detta anche obliquità) di. Il risultato - informa l'Università di Pisa - è stato pubblicato sulla rivista "Nature Astronomy" e vede coinvolti anche due ricercatori dell'Osservatorio di Parigi, Melaine Saillenfest e Gwenaël Boué. Questo articolo si aggiunge ai lavori già pubblicati dallo stesso team di ricerca riguardo alla futura crescita dell'obliquità di Giove a causa della migrazione mareale dei satelliti ...

LaliGeromel : So uscita per andare al lavoro giusto un secondo dopo aver sentito la voce, come si è evoluta la situazione?? #tzvip - RRRRebecca01 : @promiseyoulouis a suo tempo c’era stato molto drama per quella foto, ma poi in realtà non so come si sia evoluta la cosa - blek57 : @nzingaretti @JoeBiden @POTUS @KamalaHarris @VP Provo invidia per quella che è una democrazia vera, compiuta ed evo… - dipego : @molivanet @disinformatico Ed anche un cavallo, asino o mulo ha un istinto di conservazione superiore a quello del… - sopkku : non è possibile che ho appena visto un video sull’evoluzione dell’hip hop e mi sono commossa mi fa letteralmente ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Come evoluta Astronomia, come si è evoluta nel tempo l'obliquità di Saturno askanews Come si è evoluta nel tempo l’obliquità di Saturno

“Dalle teorie di formazione planetaria, sappiamo che le obliquità iniziali di Giove e Saturno erano quasi nulle – spiega Giacomo Lari – È necessario quindi capire quale meccanismo ha permesso all’asse ...

Da MedStore, l’Apple Premium Reseller, puoi acquistare un Mac su misura per tutte le esigenze

“Dalle teorie di formazione planetaria, sappiamo che le obliquità iniziali di Giove e Saturno erano quasi nulle – spiega Giacomo Lari – È necessario quindi capire quale meccanismo ha permesso all’asse ... Da sempre Apple mette a disposizione le soluzioni più innovative nel campo informatico. Non a caso i Mac sono i computer preferiti da chi ha bisogno di stabilità e potenza in ambito lavorativo, com ...