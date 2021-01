Christina Ricci ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti dell'ex marito (Di giovedì 21 gennaio 2021) Christina Ricci ha chiesto un'ordinanza restrittiva nei confronti di James Heerdegen, accusandolo di averla percossa e molestata durante il lockdown. Christina Ricci ha ottenuto un ordine restrittivo contro il suo ex marito, James Heerdegen, accusandolo di averla percossa e molestata più volte, perfino davanti al loro bambino di appena sei anni. Durante l'udienza la Ricci, che ha chiesto il divorzio da Heerdegen a luglio a causa di presunti abusi, ha fornito nuovi dettagli sulle violenze. La star di "Casper" afferma che le violenze di Heerdegen sono iniziate nel dicembre 2019, dopo aver chiesto il divorzio però l'attrice, a causa della pandemia, si è "ritrovata intrappolata in casa con un violento ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021)ha chiesto un'ordinanza restrittiva neidi James Heerdegen, accusandolo di averla percossa e molestata durante il lockdown.hauncontro il suo ex, James Heerdegen, accusandolo di averla percossa e molestata più volte, perfino davanti al loro bambino di appena sei anni. Durante l'udienza la, che ha chiesto il divorzio da Heerdegen a luglio a causa di presunti abusi, ha fornito nuovi dettagli sulle violenze. La star di "Casper" afferma che le violenze di Heerdegen sono iniziate nel dicembre 2019, dopo aver chiesto il divorzio però l'attrice, a causaa pandemia, si è "ritrovata intrappolata in casa con un violento ...

