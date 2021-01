Campania Digital Innovation Hub, ecco il comitato scientifico. Nicolais: Qualità e strategie per il territorio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si arricchisce il bagaglio di competenze del Campania Digital Innovation Hub, l’organismo regionale del network confindustriale deputato alla creazione e al consolidamento di ecosistemi innovativi e sinergie tra ricerca, industria e piccole e medie imprese. Oggi, giovedì 21 gennaio 2021, si è insediato il comitato Tecnico scientifico del Campania Dih, che avrà sia compiti di indirizzo sia compiti di progetto a sostegno delle filiere produttive territoriali. Coordinato da Giovanni Abete, Presidente Sezione Meccatronica Unione Industriali Napoli, il comitato Tecnico scientifico è composto da Andrea Giorgio (Confidustria Avellino), Francesco Serravalle (Confindustria Salerno), Giuseppe Mocerino (Ceo di Netgroup), Enrico Mercadante (Leader Team Sales ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si arricchisce il bagaglio di competenze delHub, l’organismo regionale del network confindustriale deputato alla creazione e al consolidamento di ecosistemi innovativi e sinergie tra ricerca, industria e piccole e medie imprese. Oggi, giovedì 21 gennaio 2021, si è insediato ilTecnicodelDih, che avrà sia compiti di indirizzo sia compiti di progetto a sostegno delle filiere produttive territoriali. Coordinato da Giovanni Abete, Presidente Sezione Meccatronica Unione Industriali Napoli, ilTecnicoè composto da Andrea Giorgio (Confidustria Avellino), Francesco Serravalle (Confindustria Salerno), Giuseppe Mocerino (Ceo di Netgroup), Enrico Mercadante (Leader Team Sales ...

