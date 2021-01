Blitz contro la ‘ndrangheta, perquisizione nella casa di Cesa: “Mi dimetto da segretario Udc” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre Giuseppe Conte continua la sua personalissima ricerca di una maggioranza assoluta, quella in Senato, andata perduta dopo un voto di fiducia che ha sottolineato tutta la fragilità del suo governo, la caccia ai “costruttori” rischia di farsi complicata già sul nascere. E parecchio. Tutta colpa di una maxi-operazione portata avanti dalla procura di Catanzaro contro la ‘ndrangheta, denominata “Basso Profilo”, che ha visto finire ai domiciliari il segretario regionale dell’Udc e assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico. Tra gli indagati, invece, c’è il segretario nazionale Lorenzo Cesa, al centro da giorni di trattative per un eventuale sostegno ai giallorossi. Nel mirino dell’operazione, alcune figure ritenute al centro dell’organizzazione mafiosa nel territorio di Isola Capo Rizzuto e ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre Giuseppe Conte continua la sua personalissima ricerca di una maggioranza assoluta, quella in Senato, andata perduta dopo un voto di fiducia che ha sottolineato tutta la fragilità del suo governo, la caccia ai “costruttori” rischia di farsi complicata già sul nascere. E parecchio. Tutta colpa di una maxi-operazione portata avanti dalla procura di Catanzarola, denominata “Basso Profilo”, che ha visto finire ai domiciliari ilregionale dell’Udc e assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico. Tra gli indagati, invece, c’è ilnazionale Lorenzo, al centro da giorni di trattative per un eventuale sostegno ai giallorossi. Nel mirino dell’operazione, alcune figure ritenute al centro dell’organizzazione mafiosa nel territorio di Isola Capo Rizzuto e ...

