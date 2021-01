Biden, test e quarantena per chi vola in Usa (Di giovedì 21 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 21 - Chiunque arrivi in aereo negli Stati Uniti dovrà sottoporsi a test anti Covid prima di partire e sottoporsi poi a quarantena. E' una delle misure contro la pandemia annunciate da ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 21 - Chiunque arrivi in aereo negli Stati Uniti dovrà sottoporsi aanti Covid prima di partire e sottoporsi poi a. E' una delle misure contro la pandemia annunciate da ...

MediasetTgcom24 : Covid, Biden: test e quarantena per chi vola negli Usa #coronavirus - AnnickQuemper : RT @ElezioniUsa: Biden impone l'obbligo test e quarantena per chi arriva dall'estero. - baiasilente : RT @mrcllznn: I primi 10 ordini firmati da Biden mirano ad aumentare le vaccinazioni e i test, a gettare le basi per la riapertura di scuol… - mrcllznn : I primi 10 ordini firmati da Biden mirano ad aumentare le vaccinazioni e i test, a gettare le basi per la riapertur… - RTaverBella : ???? ATTENZIONE come è arrivato #biden tutto cambia L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ora rilasciato una guid… -