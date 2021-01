Bergamo e il triste primato di morti “Smog e cancro, necessarie politiche a favore dell’ambiente” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bergamo ha conquistato un triste e drammatico secondo posto: con Brescia (in pole position) presenta il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa. Leggi anche La ricerca Brescia e Bergamo prime in Europa per morti da particolato fine PM2.5 È il risultato di uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero, pubblicato su The Lancet Planetary Health e finanziato dal ministero per l’innovazione spagnolo e dal Global Health Institute. Lo studio analizza anche la mortalità legata al prolungato contatto con le polveri sottili, mostrando che 51mila morti premature da PM2,5 e 900 da NO2 potrebbero essere evitate ogni anno, se le città prese in esame riducessero i livelli dei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021)ha conquistato une drammatico secondo posto: con Brescia (in pole position) presenta il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa. Leggi anche La ricerca Brescia eprime in Europa perda particolato fine PM2.5 È il risultato di uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero, pubblicato su The Lancet Planetary Health e finanziato dal ministero per l’innovazione spagnolo e dal Global Health Institute. Lo studio analizza anche la mortalità legata al prolungato contatto con le polveri sottili, mostrando che 51milapremature da PM2,5 e 900 da NO2 potrebbero essere evitate ogni anno, se le città prese in esame riducessero i livelli dei ...

