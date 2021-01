Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 20 gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 20 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Supercoppa Juventus-Napoli ha totalizzato 7861 spettatori (29.01% di share). La fiction Made in Italy su Canale5 ha conquistato 2525 spettatori (10.88%). Il film Alice in Wonderland su Italia1 ne ha avuti 1163 (4.65%); su Rai2 il film Qualcosa di speciale ha portato a casa 1429 spettatori (5.63%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2360 spettatori (10.25%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 798 spettatori (3.43%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 900 (3.59%). Ascolti tv Access prime time e preserale Su ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Supercoppa Juventus-Napoli ha totalizzato 7861 spettatori (29.01% di share). La fiction Made in Italy su Canale5 ha conquistato 2525 spettatori (10.88%). Il film Alice in Wonderland su Italia1 ne ha avuti 1163 (4.65%); su Rai2 il film Qualcosa di speciale ha portato a casa 1429 spettatori (5.63%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2360 spettatori (10.25%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 798 spettatori (3.43%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 900 (3.59%).tv Access prime time e preserale Su ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Finale Supercoppa Italiana Juventus – Napoli (29%), Made in Italy (10.9%) | Dati Auditel 20 gennai… - CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 20 gennaio 2021: Napoli Juventus, Chi l’ha visto?, Made in Italy, dati Auditel e share - GiOMarzu : @realvarriale @RaiUno @RaiSport @Raiofficialnews Nemmeno 2 dati sugli ascolti di ieri sera? - Antonio55708705 : RT @axelvassallo: @Laura32135623 @RaiUno @MdGOfficial @sellerioeditore @serenarossi_com @giorgiopasotti @TAristarco Ecco a te e a tutti che… - dituttounpop : I dati del quarto trimestre di Netflix: superata quota 200 milioni di abbonati in tutto il mondo. I vertici hanno p… -