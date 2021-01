Andrea sulle orme del padre: chi è il figlio di Francesco Pannofino (Di giovedì 21 gennaio 2021) La giovane carriera di Andrea Pannofino, sulle orme del padre noto attore: chi è il figlio di Francesco Pannofino. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)Tale padre, tale figlio: si assomigliano poco fisicamente Francesco Pannofino, l’attore il cui ruolo di René Ferretti in Boris lo ha reso amatissimo, e suo figlio Andrea. Ma poiché buon sangue non mente, anche il giovane figlio dell’attore si è messo sulle orme del suo papà famosissimo. Ti potrebbe interessare anche -> Lidia Schillaci sogna in grande: la cantante svela il suo progetto – VIDEO Biondo con gli occhi azzurri, alto un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021) La giovane carriera didelnoto attore: chi è ildi. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)Tale, tale: si assomigliano poco fisicamente, l’attore il cui ruolo di René Ferretti in Boris lo ha reso amatissimo, e suo. Ma poiché buon sangue non mente, anche il giovanedell’attore si è messodel suo papà famosissimo. Ti potrebbe interessare anche -> Lidia Schillaci sogna in grande: la cantante svela il suo progetto – VIDEO Biondo con gli occhi azzurri, alto un ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea sulle Andrea sulle orme del padre: chi è il figlio di Francesco Pannofino Ck12 Giornale GF Vip: Andrea Zenga in crisi, Nicolò da brividi sul padre Walter

rendere pubblica la sua personale versione sulla separazione da Roberta Termali e il progressivo allontanamenti dai loro due figli, vissuti a Osimo. Interpellato su quel messaggio, Andrea ha risposto ...

MotoGP. Andrea Dovizioso deluso, ma da Yamaha...

Andrea andò a podio per la prima volta a Barcellona, poi ad Assen, al Sachsenring, al Mugello, a Indianapolis e ancora ad Aragon. Sempre sul terzo gradino e sei volte classificandosi al quarto posto.

