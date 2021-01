Zaniolo-Ghenea, la storia continua: ecco l’indizio sui social (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prosegue la storia d’amore tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea, nonostante le molte insinuazioni sul flirt. La mamma del calciatore della Roma, per esempio, aveva cercato di far chiudere la relazione, che non le piace per nulla. Niente però sembra poter fermare il flirt tra i due. Secondo quanto riportato da Vanity Fair infatti, la storia tra il calciatore giallorosso e la modella e attrice prosegue a gonfie vele. A testimonianza di ciò l’indizio social inequivocabile: una storia su Instagram con la canzone “Completamente” dei The Giornalisti in sottofondo. Nella storia di Zaniolo è comparsa anche una dedica che non lascia spazio a dubbi: “Miss M”, post poi immediatamente cancellato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prosegue lad’amore tra Nicolòe Madalina, nonostante le molte insinuazioni sul flirt. La mamma del calciatore della Roma, per esempio, aveva cercato di far chiudere la relazione, che non le piace per nulla. Niente però sembra poter fermare il flirt tra i due. Secondo quanto riportato da Vanity Fair infatti, latra il calciatore giallorosso e la modella e attrice prosegue a gonfie vele. A testimonianza di ciòinequivocabile: unasu Instagram con la canzone “Completamente” dei The Giornalisti in sottofondo. Nelladiè comparsa anche una dedica che non lascia spazio a dubbi: “Miss M”, post poi immediatamente cancellato. SportFace.

sportli26181512 : Ancora Zaniolo e Madalina? Lui su Instagram: 'Miss M.' con una canzone d'amore...: Ancora Zaniolo e Madalina? Lui s… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” per Miss M e poi si pente #nicolòzaniolo - MediasetTgcom24 : Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” per Miss M e poi si pente #nicolòzaniolo… - infoitsport : Zaniolo, nuovo messaggio social per Madalina Ghenea. Poi cancella il post - infoitsport : Nicolò Zaniolo, su Instagram il post (poi cancellato) per Madalina Ghenea -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo Ghenea Nicolò Zaniolo, su Instagram il post (poi cancellato) per Madalina Ghenea Vanity Fair Italia Zaniolo-Ghenea, la storia continua: ecco l’indizio sui social

Prosegue il flirt tra il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e la modella Madalina Ghenea: ecco l'indizio comparso sui profili social dei due.

Nicolò Zaniolo e la misteriosa dedica a Miss M: fa il gesto ma poi si pente

Spunta una canzone romantica sui social di Nicolò Zaniolo e una dedica alla misteriosa Miss M. Il gesto non è sfuggito ai suoi followers perché il campione della Roma è ...

Prosegue il flirt tra il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e la modella Madalina Ghenea: ecco l'indizio comparso sui profili social dei due.Spunta una canzone romantica sui social di Nicolò Zaniolo e una dedica alla misteriosa Miss M. Il gesto non è sfuggito ai suoi followers perché il campione della Roma è ...