VIDEO | Crolla muro adiacente chiesa Rosariello a Napoli: nessun ferito (Di mercoledì 20 gennaio 2021) NAPOLI – È in corso da questa mattina, poco prima delle 8, un intervento dei vigili del fuoco di Napoli per il crollo del muro in un’abitazione adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, detta chiesa del Rosariello, in piazza Cavour. La chiesa era aperta al culto.Non si registrano feriti. Da accertare le cause che hanno portato al cedimento. Mesi fa era si era già verificato il distacco di un cornicione. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) NAPOLI – È in corso da questa mattina, poco prima delle 8, un intervento dei vigili del fuoco di Napoli per il crollo del muro in un’abitazione adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, detta chiesa del Rosariello, in piazza Cavour. La chiesa era aperta al culto.Non si registrano feriti. Da accertare le cause che hanno portato al cedimento. Mesi fa era si era già verificato il distacco di un cornicione.

