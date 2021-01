Verini (Pd): “In Senato serve un nuovo gruppo parlamentare per rafforzare la maggioranza” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Patto di legislatura per innovare il Paese e chiedere alle forze europeiste di dare una mano. Bisogna far presto”. Questa la priorità per il deputato dem Walter Verini. “Saranno poi Conte e la maggioranza a decidere qual è la squadra migliore e se rafforzare anche dal punto di vista delle presenze la squadra di governo, dopodiché se in Parlamento nascesse un gruppo parlamentare che condivide il programma di governo e partecipa a costruirlo, questo potrà rafforzare la maggioranza”. Per Verini “Conte e la maggioranza devono dimostrare che durare è un mezzo e non un fine perché ieri anche se avessimo avuto 161 voti al Senato sarebbe stato importante ma non sarebbe cambiato molto, perché il governo non può andare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Patto di legislatura per innovare il Paese e chiedere alle forze europeiste di dare una mano. Bisogna far presto”. Questa la priorità per il deputato dem Walter. “Saranno poi Conte e laa decidere qual è la squadra migliore e seanche dal punto di vista delle presenze la squadra di governo, dopodiché se in Parlamento nascesse unche condivide il programma di governo e partecipa a costruirlo, questo potràla”. Per“Conte e ladevono dimostrare che durare è un mezzo e non un fine perché ieri anche se avessimo avuto 161 voti alsarebbe stato importante ma non sarebbe cambiato molto, perché il governo non può andare ...

