UEFA Team of the Year: quanto Bayern Monaco. Solo Ronaldo per la Serie A (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’UEFA ha svelato il “Team of the Year 2020” scelto tramite votazione dai tifosi sul sito ufficiale della Federazione europea. Tanta presenza del Bayern Monaco trionfatore in Champions League insieme alla solita presenza di Cristiano Ronaldo, unico rappresentante della Serie A, e Lionel Messi. Ecco l’undici scelto dai tifosi: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA (@UEFA official) Foto: sito ufficiale UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ha svelato il “of the2020” scelto tramite votazione dai tifosi sul sito ufficiale della Federazione europea. Tanta presenza deltrionfatore in Champions League insieme alla solita presenza di Cristiano, unico rappresentante dellaA, e Lionel Messi. Ecco l’undici scelto dai tifosi: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fuori Muller e Haaland, dentro Messi nella formazione votata dai tifosi riguardo la Champions League 2019/2020.

ROMA (ITALPRESS) – Dopo più di un mese e quasi 6 milioni di voti raccolti, l’Uefa ha svelato la Squadra dell’Anno 2020 maschile e femminile votata dai lettori del sito dell’organismo europeo, scelta t ...

