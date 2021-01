TicketOne multata dall’Antitrust. «Striscia la Notizia» torna all’attacco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Striscia la Notizia, Max Laudadio e Ferdinando Salzano L’Antitrust eleva una multa da oltre 10 milioni a TicketOne per abuso di posizione dominante. E a Striscia la Notizia gongolano. Il tg satirico di Antonio Ricci, infatti, aveva per primo portato alla luce testimonianze e dubbi sull’operato della società di ticketing finita ora nel mirino dell’Autorità. Questa sera, non a caso, il programma di Canale5 tornerà sulla vicenda. Secondo l’Antitrust, la piattaforma avrebbe attuato “una complessa strategia abusiva di carattere escludente che avrebbe precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera”. Secondo il teorema del Garante, questa ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021)la, Max Laudadio e Ferdinando Salzano L’Antitrust eleva una multa da oltre 10 milioni aper abuso di posizione dominante. E alagongolano. Il tg satirico di Antonio Ricci, infatti, aveva per primo portato alla luce testimonianze e dubbi sull’operato della società di ticketing finita ora nel mirino dell’Autorità. Questa sera, non a caso, il programma di Canale5 tornerà sulla vicenda. Secondo l’Antitrust, la piattaforma avrebbe attuato “una complessa strategia abusiva di carattere escludente che avrebbe precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera”. Secondo il teorema del Garante, questa ...

