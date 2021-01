Samuel, arriva il secondo album solista “Brigatabianca” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 22 gennaio uscirà “Brigatabianca”, il secondo album solista di Samuel che arriva a distanza di quattro anni dal suo primo disco “Il Codice Della Bellezza”, pubblicato a febbraio 2017.Anticipato dai singoli “Tra un Anno” e “Cocoricò”, il disco presenta 15 tracce in cui Samuel compone suona e canta nel Golfo Mistico, lo studio in cui si è rifugiato durante questi mesi, per creare nuova musica.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 22 gennaio uscirà “”, ildichea distanza di quattro anni dal suo primo disco “Il Codice Della Bellezza”, pubblicato a febbraio 2017.Anticipato dai singoli “Tra un Anno” e “Cocoricò”, il disco presenta 15 tracce in cuicompone suona e canta nel Golfo Mistico, lo studio in cui si è rifugiato durante questi mesi, per creare nuova musica.(ITALPRESS).

