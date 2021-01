Rummenigge: “Euro 2021 puo’ cambiare sede” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo essere stati rinviati un anno fa per la pandemia da Coronavirus, ora gli Europei di calcio potrebbe addirittura cambiare format, non disputandosi più in 12 paesi, come inizialmente previsto, bensì in una unica nazione. Lo ha rivelato il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge. Euro 2021 cambierà format? Intervistato dal quotidiano bavarese, Munchner Merkur, il numero uno del club Campione d’Europa, ha spiegato: “Non si può dimenticare che l’idea di questa edizione speciale del torndeo viene da quando non c’era il Coronavirus. So che il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è in atto, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido. Non sarà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo essere stati rinviati un anno fa per la pandemia da Coronavirus, ora glipei di calcio potrebbe addiritturaformat, non disputandosi più in 12 paesi, come inizialmente previsto, bensì in una unica nazione. Lo ha rivelato il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinzecambierà format? Intervistato dal quotidiano bavarese, Munchner Merkur, il numero uno del club Campione d’pa, ha spiegato: “Non si può dimenticare che l’idea di questa edizione speciale del torndeo viene da quando non c’era il Coronavirus. So che il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è in atto, di far svolgere glipei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido. Non sarà ...

