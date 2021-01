Rai, Milena Bertolini «Il Napoli ha perso un’occasione» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Commento poco positivo della prestazione del Napoli nello studio di Rai Sport. Bacchetta gli azzurri Milena Bertolini «Credo che il Napoli abbia perso un’occasione questa sera. Abbiamo visto un Napoli timido che invece poteva osare di più contro una Juve ancora provata dalla gara contro la Fiorentina» Dello stesso avviso anche Luca Toni «La Juve non sbaglia mai due partite e stasera ha fatto una grande partita, anche se il migliore in campo è stato il loro portiere. Anche questa sera Cristiano Ronaldo non ha fatto una prestazione spettacolare ma ha risolto la partita» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Commento poco positivo della prestazione delnello studio di Rai Sport. Bacchetta gli azzurri«Credo che ilabbiaquesta sera. Abbiamo visto untimido che invece poteva osare di più contro una Juve ancora provata dalla gara contro la Fiorentina» Dello stesso avviso anche Luca Toni «La Juve non sbaglia mai due partite e stasera ha fatto una grande partita, anche se il migliore in campo è stato il loro portiere. Anche questa sera Cristiano Ronaldo non ha fatto una prestazione spettacolare ma ha risolto la partita» L'articolo ilsta.

CarloMartootchy : RT @domthewizard: Milena Bertolini alla rai: 'la Juventus quando ci sono le partite secche e trofei in palio non sbaglia mai' Gli juventin… - Vittoriog82 : RT @napolista: Rai, Milena #Bertolini «Il Napoli ha perso un’occasione» «Abbiamo visto un #Napoli timido che invece poteva osare di più».… - napolista : Rai, Milena #Bertolini «Il Napoli ha perso un’occasione» «Abbiamo visto un #Napoli timido che invece poteva osare… - ChiaraGabibba : RT @domthewizard: Milena Bertolini alla rai: 'la Juventus quando ci sono le partite secche e trofei in palio non sbaglia mai' Gli juventin… - SoloCristy : RT @ZanforlinOrfeo: Parte bene la #RAI. Collegamento con il box di Reggio Emilia pre #Supercoppa. Enrico Varriale, Luca Toni e Milena Ber… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Milena Rai, Milena Bertolini «Il Napoli ha perso un'occasione» - ilNapolista ilnapolista Bertolini: «Supercoppa? La Juve dà il meglio nelle partite che contano»

Milena Bertolini ha parlato della Supercoppa tra Juve e Napoli, soffermandosi sul ritorno di Cuadrado e sull'atteggiamento dei bianconeri ...

La partigiana Marisa Rodano, 'ragazza del 46', compie 100 anni: «Giovani donne vivete intensamente!»

«Alle giovani donne dico: andate a votare, esprimete sempre il vostro pensiero, fate squadra e vivete intensamente!» Con questo spirito Marisa Rodaro, un pezzo di storia vivente ...

Milena Bertolini ha parlato della Supercoppa tra Juve e Napoli, soffermandosi sul ritorno di Cuadrado e sull'atteggiamento dei bianconeri ...«Alle giovani donne dico: andate a votare, esprimete sempre il vostro pensiero, fate squadra e vivete intensamente!» Con questo spirito Marisa Rodaro, un pezzo di storia vivente ...