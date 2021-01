Pioggia e vento forte | le previsioni meteo di giovedì 21 gennaio

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo in graduale peggioramento sull'Italia. Dauna raffica di perturbazioni colpirà la gran parte delle nostre regioni. Le piogge saranno accompagnate da impetuosi venti di Libeccio e Scirocco che potranno soffiare con raffiche fino a 100 km orari con violente mareggiate. Le regioni che saranno interessate da burrasche e da piogge abbondanti saranno principalmente quelle tirreniche, quindi Toscana, Lazio, Campania, ma pioverà parecchio anche al Nord e in Sardegna. Le precipitazioni potranno essere molto intense sulle zone a ridosso dei rilievi appenninici mentre in montagna la neve cadrà copiosa a quote medio alte. Leal Nord Piovoso al Nord ad eccezione del Piemonte dove ci saranno ampie schiarite. Precipitazioni abbondanti a ridosso dei rilievi e neve a quote collinari tra 600 e 800 metri. Temperature in lieve rialzo e comprese ...