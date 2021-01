Pfizer rallenta e riduce (ancora) le consegne dei vaccini in Italia. D’Amato: ‘Serve aggiornare la strategia vaccinale’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ancora ritardi sulle consegne del vaccino Pfizer in Italia. Il fine settimana scorso, il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri aveva annunciato che da lunedì (18 gennaio, ndr) Pfizer avrebbe rallentato la corsa e consegnato il 29% di dosi in meno. Ma ora a questo si aggiungerà una lieve ulteriore riduzione delle consegne anche per la prossima settimana. Lo ha dichiarato Arcuri alle Regioni nel corso di un vertice che si è tenuto nella giornata di ieri. Nel frattempo, oggi nel nostro Paese sono arrivate le ultime dosi di vaccini del carico settimanale di Pfizer, circa 330.000, ma sono in corso delle verifiche per valutare le responsabilità della casa farmaceutica statunitense. Leggi anche: Ritardi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ritardi sulledel vaccinoin. Il fine settimana scorso, il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri aveva annunciato che da lunedì (18 gennaio, ndr)avrebbeto la corsa e consegnato il 29% di dosi in meno. Ma ora a questo si aggiungerà una lieve ulteriore riduzione delleanche per la prossima settimana. Lo ha dichiarato Arcuri alle Regioni nel corso di un vertice che si è tenuto nella giornata di ieri. Nel frattempo, oggi nel nostro Paese sono arrivate le ultime dosi didel carico settimanale di, circa 330.000, ma sono in corso delle verifiche per valutare le responsabilità della casa farmaceutica statunitense. Leggi anche: Ritardi nelle ...

