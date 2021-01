Pescatori in Libia, Barr, Russiagate. Il Copasir chiede lumi a Conte, Casalino, Di Maio e Renzi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Copasir vuole vederci chiaro. Tante le zone grigie sul sequestro dei Pescatori italiani in Libia. Sulla visita nel 2019 del procuratore generale Usa, William Barr. Su presunte interferenze dei servizi sulla tenuta del governo Conte. Sui presunti hackeraggi del sito della presidenza del Consiglio. Il Copasir audisce Conte, Casalino, Di Maio e Renzi Sul dossier libico, il comitato ha chiesto l’audizione del premier Conte, del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Rocco Casalino e del ministro Luigi Di Maio. “Sarà ascoltato anche Matteo Renzi al fine di arricchirsi di ulteriori ed eventuali notizie relative alla vicenda riguardante la visita nel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilvuole vederci chiaro. Tante le zone grigie sul sequestro deiitaliani in. Sulla visita nel 2019 del procuratore generale Usa, William. Su presunte interferenze dei servizi sulla tenuta del governo. Sui presunti hackeraggi del sito della presidenza del Consiglio. Ilaudisce, DiSul dossier libico, il comitato ha chiesto l’audizione del premier, del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Roccoe del ministro Luigi Di. “Sarà ascoltato anche Matteoal fine di arricchirsi di ulteriori ed eventuali notizie relative alla vicenda riguardante la visita nel ...

