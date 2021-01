Pallanuoto, Preolimpico 2021: si fa subito sul serio, oggi il Setterosa affronta l’Olanda con in palio il primo posto nel girone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È il primo momento decisivo per una manifestazione fondamentale. oggi alle 18.00, al Centro di Federale di Trieste, il Setterosa farà subito sul serio nel torneo Preolimpico di Pallanuoto femminile: le azzurre se la vedranno con l’Olanda, in un incontro che mette in palio il primo posto nel Gruppo A. Una prima piazza nel girone che può risultare decisiva: oltre ad affrontare la quarta del girone opposto ai quarti, poi nella sfida decisiva delle semifinali ci sarebbe la seconda, dunque un accoppiamento almeno sulla carta migliore. Serve un successo alla banda di Paolo Zizza per puntare in alto: le Orange infatti con un pareggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È ilmomento decisivo per una manifestazione fondamentale.alle 18.00, al Centro di Federale di Trieste, ilfaràsulnel torneodifemminile: le azzurre se la vedranno con, in un incontro che mette inilnel Gruppo A. Una prima piazza nelche può risultare decisiva: oltre adre la quarta delopai quarti, poi nella sfida decisiva delle semifinali ci sarebbe la seconda, dunque un accoppiamento almeno sulla carta migliore. Serve un successo alla banda di Paolo Zizza per puntare in alto: le Orange infatti con un pareggio ...

