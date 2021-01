Nvidia GeForce RTX 3000 introvabili a causa delle criptovalute? MSI prepara GPU specifiche per il mining (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo alcune informazioni, la GPU di Nvidia, GeForce RTX 3060 Ti riceverà presto varianti specifiche per il mining dai principali produttori. MSI è uno di quei produttori poiché la sua gamma di GeForce RTX 30 per il mining è apparsa nel database di EEC. Il mercato delle criptovalute ha registrato alti e bassi in queste settimane, con una domanda proveniente dall'interno del settore per più schede grafiche. Nvidia potrebbe aver venduto un ampio inventario delle sue GPU Ampere direttamente ai rivenditori, ma anche i produttori stanno iniziando a produrne di nuove. A tal proposito è proprio MSI che ha presentato due nuove schede grafiche dedicate al mining di criptovalute. Queste schede ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo alcune informazioni, la GPU diRTX 3060 Ti riceverà presto variantiper ildai principali produttori. MSI è uno di quei produttori poiché la sua gamma diRTX 30 per ilè apparsa nel database di EEC. Il mercatoha registrato alti e bassi in queste settimane, con una domanda proveniente dall'interno del settore per più schede grafiche.potrebbe aver venduto un ampio inventariosue GPU Ampere direttamente ai rivenditori, ma anche i produttori stanno iniziando a produrne di nuove. A tal proposito è proprio MSI che ha presentato due nuove schede grafiche dedicate aldi. Queste schede ...

