Norwegian Air dice addio ai voli low cost a lungo raggio

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Era stata annunciata come la rivoluzione del futuro e prometteva viaggi intercontinentali a bassoo per tutti. Quando nel novembre del 2017 era decollato in Italia il primo volo lowda Roma a New York sembrava davvero che si fosse aperta una nuova era, ricca di opportunità. Invece, prima la crisi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com