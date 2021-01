Mattarella e Conte, bocche cucite dopo l’incontro. Il Colle vuole vederci chiaro sui numeri promessi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) bocche cucite. l’incontro, durato neanche un’ora, tra Conte e Mattarella non fa registrare dichiarazioni da parte dei protagonisti. Il Quirinale, si sa, parla solo attraverso note ufficiali. Colpisce, invece, la consegna del silenzio da parte del premier. Prima di salire al Colle era filtrata l’indiscrezione circa la natura «interlocutoria» del colloquio. A conferma che nessuna decisione ne sarebbe scaturita. Scontato, del resto, dal momento che Conte è salito al Quirinale per riferire sul voto del Senato (soprattutto) e sull’esito del vertice di maggioranza tenutosi in mattinata. Mattarella si sarebbe limitato ad ascoltare il premier Una settimana fa, a crisi di governo già aperta, Mattarella aveva raccomandato a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021), durato neanche un’ora, tranon fa registrare dichiarazioni da parte dei protagonisti. Il Quirinale, si sa, parla solo attraverso note ufficiali. Colpisce, invece, la consegna del silenzio da parte del premier. Prima di salire alera filtrata l’indiscrezione circa la natura «interlocutoria» del colloquio. A conferma che nessuna decisione ne sarebbe scaturita. Scontato, del resto, dal momento cheè salito al Quirinale per riferire sul voto del Senato (soprattutto) e sull’esito del vertice di maggioranza tenutosi in mattinata.si sarebbe limitato ad ascoltare il premier Una settimana fa, a crisi di governo già aperta,aveva raccomandato a ...

