Luis Alberto operato d'urgenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) , il fantasista della Lazio, ha vissuto una vera e propria sventura. Nelle ultime ore infatti, il centrocampista spagnolo è stato operato d'urgenza per un'appendicite acuta. L'intervento è però riuscito perfettamente, e nella giornata di domani il giocatore sarà dimesso dall'ospedale. Per motivi precauzionali Simone Inzaghi non lo avrà a disposizione per L'articolo proviene da Webmagazine24.

