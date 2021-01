Lo Vas A Olvidar è il nuovo singolo di Billie Eilish con Rosalía per la serie TV Euphoria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo indiscrezioni su una loro collaborazione arriva l’annuncio del nuovo singolo di Billie Eilish, che mantiene le promesse e duetta con la cantante spagnola Rosalía. La popstar losangelina e la sua collega hanno pubblicato l’artwork del singolo sui social con un’anteprima del video ufficiale. Lo Vas A Olvidar, questo il titolo del nuovo singolo di Billie Eilish con Rosalía, nasce da un progetto iniziato almeno nel 2019. La popstar spagnola si era detta entusiasta di aver scritto le prime righe e Billie Eilish, nel 2020, ha rivelato che il loro featuring era stato completato durante il lockdown. Lo Vas A Olvidar farà parte ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo indiscrezioni su una loro collaborazione arriva l’annuncio deldi, che mantiene le promesse e duetta con la cantante spagnola. La popstar losangelina e la sua collega hanno pubblicato l’artwork delsui social con un’anteprima del video ufficiale. Lo Vas A, questo il titolo deldicon, nasce da un progetto iniziato almeno nel 2019. La popstar spagnola si era detta entusiasta di aver scritto le prime righe e, nel 2020, ha rivelato che il loro featuring era stato completato durante il lockdown. Lo Vas Afarà parte ...

TIGHTVROPE : NO RAGA IO PENSAVO CHE VENERDÌ FOSSE 21 E INVECE DOMANI È 21 CIOÈ DOMANI ESCE LO VAS A OLVIDAR DOMANIIIIII AIUTO - quellattiva : RT @perchetendenza: 'BILLIE': Perché dal 21 gennaio sarà disponibile 'Lo vas a olvidar', collaborazione di Billie Eilish e Rosalía che farà… - SAonlinemag : @euphoriaHBO è stata o no la miglior serie tv del 2020? Domani in streaming il singolo firmato da @billieeilish e… - RevenewsI : Arriva il 21 gennaio il singolo #LoVasAOlvidar che vede collaborare @billieeilish e @rosalia. Il brano è nato per l… - WondernetMag : Esce domani “Lo Vas a Olvidar”, la tanto attesa collaborazione di #BillieEilish con #Rosalía. Farà parte della colo… -