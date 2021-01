L’attore che faceva Giosué in “La vita è bella” oggi traccia i contatti dei positivi al Covid (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giorgio Cantarini aveva soltanto 5 anni nel 1997 quando interpretò Giosué, il figlio di Roberto Benigni nel film premio Oscar “La vita è bella”. Il Messaggero ha raccontato cosa fa oggi, che ha 28 anni: lavora in un Covid center del viterbese, ma come impiego temporaneo, in attesa che i tempi per gli artisti migliorino. Per gli artisti è un momento difficile, bisogna arrangiarsi. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il Covid-19, è ancora meglio. Una parte della mia famiglia è già impegnata nella sanità È un lavoro soltanto momentaneo. Ma in questo periodo tutti dobbiamo rimboccarci le maniche, ne sono contento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giorgio Cantarini aveva soltanto 5 anni nel 1997 quando interpretò, il figlio di Roberto Benigni nel film premio Oscar “La”. Il Messaggero ha raccontato cosa fa, che ha 28 anni: lavora in uncenter del viterbese, ma come impiego temporaneo, in attesa che i tempi per gli artisti migliorino. Per gli artisti è un momento difficile, bisogna arrangiarsi. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il-19, è ancora meglio. Una parte della mia famiglia è già impegnata nella sanità È un lavoro soltanto momentaneo. Ma in questo periodo tutti dobbiamo rimboccarci le maniche, ne sono contento. L'articolo ilNapolista.

