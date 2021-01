La dedica di Cristiano Malgioglio rivolta all’ex compagno di avventura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cristiano Malgioglio torna a parlare dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e lo fa scrivendo un messaggio rivolto a un suo compagno di avventura Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@CristianoMalgioglioreal) La sua seconda esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è durata tanto quanto la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 20 gennaio 2021)torna a parlare dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e lo fa scrivendo un messaggio rivolto a un suodiVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) La sua seconda esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è durata tanto quanto la L'articolo proviene da YesLife.it.

A69036709 : 'La mia tenerezza' Tutorial su come fare una dedica a una persona elogiando se stessi by Cristiano Malgioglio. ??… - RobertoEva23 : RT @molinariale02: @SommaMonica Sempre chiesto perché abbiamo cristiano Ronaldo in squadra e la curva non gli dedica un coro, questo qui so… - infoitcultura : Cristiano dedica il suo 'brodetto che innamora' al marito e conquista i giudici di Masterchef - molinariale02 : @SommaMonica Sempre chiesto perché abbiamo cristiano Ronaldo in squadra e la curva non gli dedica un coro, questo q… - 25Juillet_ : @hamzarafia10 @Cristiano @juventusfc Bravissimo Hamza ???????? e bella la dedica alla mama ???? -