Italia addio | un milione di emigrati in 10 anni Uno su quattro è laureato

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Sono quasi unglininegli ultimi dieci, di cui uno su. È quanto emerge dal rapporto migrazioni dell’Istat, secondo cui nel 2019 unno su due si è trasferito nel Regno Unito. A frenare i flussi, di recente, è stato solo il lockdown, imposto da marzo 2020 per contrastare la pandemia. Istat: aumenta l’emigrazione deglini Secondo l’Istat, nel 2019 le cancellazioni anagrafiche per l’estero (ossia le emigrazioni) sono state circa 180mila (+14,4% sul 2018). Tre suriguardanoni (122mila, +4,5%). Le iscrizioni anagrafiche dall’estero (cioè le immigrazioni) sono stabili rispetto al 2018 (circa 333mila, +0,1%). Diminuiscono invece quelle ...

AmbasciataUSA : #AmbEisenberg: l'Italia e gli italiani rimarranno sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri, ma non è un addio,… - BlasioNino : @IlPrimatoN Noi genitori investiamo sui nostri figli, migliaia e migliaia fi euro spesi, le altre nazioni raccolgon… - Noovyis : (L’addio della Polverini al partito fantasma. Tutti a sparare sull’ex sindacalista, ma nessuno dice che Forza Itali… - a70199617 : #TUTTI CENERE SAREMO - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Rapporto Istat sui flussi migratori: nel 2019 la metà degli emigrati italiani ha scelto il Regno Unito. Nel 2020 il lockdow… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia addio

Il Primato Nazionale

ROMA, 20 GEN - Low profile solo apparentemente. La mise scelta da Melania Trump per la sua ultima apparizione da First Lady poteva sembrare discreta, abito nero sotto al ginocchio e giacchino in tinta ...“E’ stato un onore festeggiare tanti obiettivi, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato ...