INPS | slittano termini per l’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il perdurare dell’emergenza covid ha spinto l’a prorogare idi accertamentoindeiche riscuotono. In accordo con Citibank, la banca che esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto dell’, l’istituto ha stilato un nuovo calendario. Con riferimento airesidenti nel Continente americano, Paesi scandinavi, Stati dell’est Europa e paesi limitrofi, Asia, Medio ed Estremo Oriente, nonché airesidenti in Europa, Africa e Oceania che, a causa del diffondersi del contagio, non hanno potuto portare a termine la precedente verifica avviata ad ottobre 2019, si è deciso di differire di tre mesi il termine finale per la restituzione ...