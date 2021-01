Il Paradiso delle Signore raddoppia: venerdì due puntate dalle 15.30 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore Con la crisi di Governo in atto e la due giorni di discussioni e voti in Parlamento, Rai 1 ha “stravolto” la propria programmazione del pomeriggio, che in data venerdì 22 gennaio subirà un’ulteriore variazione per consentire a Il Paradiso delle Signore di rimettersi in pari con la messa in onda delle puntate. Saltata lunedì per la diretta di Rai 1 con la Camera dei Deputati, la soap dopodomani andrà in onda con un doppio episodio, accorciando la durata di Oggi è un altro Giorno. venerdì, dunque, Serena Bortone chiuderà prima delle 15.30, lasciando spazio a due puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) IlCon la crisi di Governo in atto e la due giorni di discussioni e voti in Parlamento, Rai 1 ha “stravolto” la propria programmazione del pomeriggio, che in data22 gennaio subirà un’ulteriore variazione per consentire a Ildi rimettersi in pari con la messa in onda. Saltata lunedì per la diretta di Rai 1 con la Camera dei Deputati, la soap dopodomani andrà in onda con un doppio episodio, accorciando la durata di Oggi è un altro Giorno., dunque, Serena Bortone chiuderà prima15.30, lasciando spazio a duede Il, in onda ...

bubinoblog : VARIAZIONI RAI1: IL PARADISO DELLE SIGNORE RADDOPPIA, CHE DIO CI AIUTI FA SLOGGIARE IL CALCIO - fabiofabbretti : #IlParadisoDelleSignore raddoppia: venerdì due puntate dalle 15.30 alle 17.00 - liberaurora : Tutta colpa delle date penose degli esami, ma come si fa a pensare che la gente riesca a dare quattro esami nel gir… - Stella01961507 : @ObsoletusH Guardi, che una società anonima (una limited) abbia sede a Hong Kong (paradiso fiscale internazionale)… - _Da111 : Stanotte ho sognato che Tommaso paradiso veniva da me a lavoro ?? (ovviamente nei miei sogni le città non sono mai v… -