Governo | Conte da Mattarella | incontro interlocutorio 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il premier, in meno di un'ora di colloquio, avrebbe esposto quanto emerso durante il vertice di maggioranza con i capi delegazione e i leader di partito, vale a dire la volontà di allargare il perimetro della coalizione. Un obiettivo che richiede naturalmente un lavorio di alcuni giorni, durante il quale il capo dell'esecutivo sarebbe intenzionato a mantenere l'interim all'Agricoltura, prima di prendere decisioni complessive sulla squadra diavrebbe soprattutto ascoltato, anche se la posizione del Capo dello Stato è nota: geloso custode del suo ruolo di arbitro e rispettoso delle dinamiche politiche e istituzionali relative al rapporto trae Parlamento, non può tuttavia evitare di sottolineare la necessità di non perdere tempo, perché il Paese ha bisogno di un esecutivo con una maggioranza ...