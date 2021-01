Gaffe ad Amici su Silvia Toffanin | la reazione della conduttrice e dello staff di Verissimo

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il vociferaretremendaadsu, la redazione diè intervenuta sui social. Ecco che cosa ha detto20:di Giulia su, Maria De Filippi si arrabbia In questi giorni sui social si sta parlando tantofatta ad20 in chiusura di puntata di sabato scorso su. Si sa, Maria De Filippi ha molta simpatia per Giulia Stabile, una delle ballerinescuola, e alla finepuntata laha provato a lasciare la parola alla ragazza chiedendole di passare la linea a ...