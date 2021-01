Emergenza clochard, i volontari portano coperte e cibo caldo: 'Nessuno deve morire di freddo, Raggi apra metro' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Emergenza clochard: dal Comune mille posti per l'accoglienza, ma per le strade il gelo miete vittime 14 gennaio 2021 Emergenza clochard: a Vigne Nuove il centro anziani apre ai senzatetto 18 gennaio ... Leggi su romatoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021): dal Comune mille posti per l'accoglienza, ma per le strade il gelo miete vittime 14 gennaio 2021: a Vigne Nuove il centro anziani apre ai senzatetto 18 gennaio ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza clochard Emergenza clochard, i volontari portano coperte e cibo caldo: “Nessuno deve morire di freddo, Raggi apra metro” RomaToday Roma, choc a piazza San Pietro: clochard trovato senza vita in strada, aveva 46 anni

La macabra scoperta è stata fatta questa mattina 20 gennaio, sarebbe la decima persona che da novembre muore in queste circostanze nella Capitale. Forse la vittima è deceduta a causa dell'ipotermia ca ...

In Vaticano vaccinati contro il Covid 25 senzatetto di Piazza San Pietro

Prosegue la campagna vaccinazione nello Stato pontificio, ma resta alto l’allarme per la pandemia. Il Papa annulla gli Esercizi Spirituali di Quaresima ad Ariccia ...

La macabra scoperta è stata fatta questa mattina 20 gennaio, sarebbe la decima persona che da novembre muore in queste circostanze nella Capitale. Forse la vittima è deceduta a causa dell'ipotermia ca ...Prosegue la campagna vaccinazione nello Stato pontificio, ma resta alto l'allarme per la pandemia. Il Papa annulla gli Esercizi Spirituali di Quaresima ad Ariccia