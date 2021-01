Covid, Oms: variante inglese diffusa in 60 Paesi. A Pechino 1,7 milioni in lockdown (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alice Torri L’Organizzazione mondiale della sanità riporta che la mutazione continua a diffondersi. Nella capitale cinese la chiusura è stata imposta dopo la scoperta di 6 nuovi casi nel distretto di Daxing. Introdotta anche una quarantena di 28 giorni per chi arriva dall’estero. In Brasile 1.183 morti e 63 mila contagi in 24 ore. Secondo l’Oms la variante britannica del nuovo coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo ed era presente la scorsa settimana in 60 Paesi e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio. L’Organizzazione mondiale della Sanità lo ha precisato nel suo rapporto epidemiologico settimanale. La variante sudafricana, che, come quella inglese, è molto più contagiosa del virus originale SARS-CoV-2, si diffonde più lentamente ed è invece presente in 23 Paesi e territori, 3 ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alice Torri L’Organizzazione mondiale della sanità riporta che la mutazione continua a diffondersi. Nella capitale cinese la chiusura è stata imposta dopo la scoperta di 6 nuovi casi nel distretto di Daxing. Introdotta anche una quarantena di 28 giorni per chi arriva dall’estero. In Brasile 1.183 morti e 63 mila contagi in 24 ore. Secondo l’Oms labritannica del nuovo coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo ed era presente la scorsa settimana in 60e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio. L’Organizzazione mondiale della Sanità lo ha precisato nel suo rapporto epidemiologico settimanale. Lasudafricana, che, come quella, è molto più contagiosa del virus originale SARS-CoV-2, si diffonde più lentamente ed è invece presente in 23e territori, 3 ...

