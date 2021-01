Covid, in Lombardia 66 decessi e 1.876 nuovi positivi: 80 sono a bergamaschi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A fronte di 38.593 tamponi effettuati, sono 1.876 i nuovi positivi (4,8%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 1.573. A Bergamo 80 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. sono i dati resi pubblici mercoledì 20 gennaio da Regione Lombardia. I dati di mercoledì 20 gennaio – i tamponi effettuati: 38.593 (di cui 29.232 molecolari e 9.361 antigenici) totale complessivo: 5.311.238; – i nuovi casi positivi: 1.876 (di cui 73 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 438.058 (+1.573), di cui 3.572 dimessi e 434.486 guariti; – in terapia intensiva: 428 (+3); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.650 (+31); – i decessi, totale complessivo: 26.405 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A fronte di 38.593 tamponi effettuati,1.876 i(4,8%) in. I guariti/dimessi1.573. A Bergamo 80casi di-19 nelle ultime 24 ore.i dati resi pubblici mercoledì 20 gennaio da Regione. I dati di mercoledì 20 gennaio – i tamponi effettuati: 38.593 (di cui 29.232 molecolari e 9.361 antigenici) totale complessivo: 5.311.238; – icasi: 1.876 (di cui 73 ‘debolmente’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 438.058 (+1.573), di cui 3.572 dimessi e 434.486 guariti; – in terapia intensiva: 428 (+3); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.650 (+31); – i, totale complessivo: 26.405 ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: “Ripartizione vaccini anche in base al Pil della regione” - Corriere : In Lombardia in tilt il sistema di conteggio dei Comuni: «Non sappiamo quanti sono i contagiati» - TgrRai : #Covid, per la Regione #Lombardia la #zonarossa sarebbe illegittima. Nel ricorso presentato si sostiene che 'le mis… - infoitsalute : Vaccini anti covid, la Lombardia frena: “Consegne in ritardo, facciamo solo le dosi di richiamo” - giannidoc12 : @Lspazio1 @HuffPostItalia .....allora diciamo che il covid è poco democratico. Avrebbe dovuto infettare solo in Lom… -