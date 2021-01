Cosenza – Pordenone, probabili formazioni e statistiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella XIX giornata di Serie B il Cosenza ospita il Pordenone allo stadio Marulla nell’ultima gara del girone di andata, in programma Sabato 23 Gennaio alle ore 14. I padroni di casa vogliono continuare a proseguire la buona prestazione che ha prodotto il pareggio in casa del Monza nella scorsa giornata per guadagnare punti importanti in chiave salvezza, mentre gli ospiti vogliono allungare la striscia positiva di 3 vittorie consecutive. probabili formazioni di Cosenza – Pordenone Occhiuzzi deve fare a meno degli squalificati Kone, Petrucci e Sciaudone, nel 3-4-1-2 conferma per Tremolada mentre il tandem d’attacco sarà composto da Sacko e Petre. Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Vera, Abou Ba, Carretta, Bouah, Tremolada; Sacko, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella XIX giornata di Serie B ilospita ilallo stadio Marulla nell’ultima gara del girone di andata, in programma Sabato 23 Gennaio alle ore 14. I padroni di casa vogliono continuare a proseguire la buona prestazione che ha prodotto il pareggio in casa del Monza nella scorsa giornata per guadagnare punti importanti in chiave salvezza, mentre gli ospiti vogliono allungare la striscia positiva di 3 vittorie consecutive.diOcchiuzzi deve fare a meno degli squalificati Kone, Petrucci e Sciaudone, nel 3-4-1-2 conferma per Tremolada mentre il tandem d’attacco sarà composto da Sacko e Petre.(3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Vera, Abou Ba, Carretta, Bouah, Tremolada; Sacko, ...

