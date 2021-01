Centocelle, pietra d’inciampo per partigiano Domenico Ricci (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – “Abbiamo riportato a casa, nel suo quartiere di Centocelle, fra i suoi familiari, i suoi amici e la sua comunita’, Domenico Ricci. Lo abbiamo fatto, come ogni anno, simbolicamente, installando una pietradinciampo davanti alla sua abitazione, in via Tor de Schiavi 50, dove fu prelevato dalle SS naziste il 12 gennaio 1944”. Cosi’ in un post su facebook, l’associazione Ecomuseo Casilino, curatrice del progetto. “Domenico Ricci, dipendente dell’Eiar e originario Paliano, – spiega l’associazione – dove era nato nel 1913, aveva aderito al partito d’azione e militava nel gruppo di Italo Pula. Fu arrestato e torturato a via Tasso, poi detenuto a Regina Coeli e infine inserito nella lista dei 335 uomini trucidati alle Fosse Ardeatine.” “Ora questa storia e’ la sedicesima ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – “Abbiamo riportato a casa, nel suo quartiere di, fra i suoi familiari, i suoi amici e la sua comunita’,. Lo abbiamo fatto, come ogni anno, simbolicamente, installando unadinciampo davanti alla sua abitazione, in via Tor de Schiavi 50, dove fu prelevato dalle SS naziste il 12 gennaio 1944”. Cosi’ in un post su facebook, l’associazione Ecomuseo Casilino, curatrice del progetto. “, dipendente dell’Eiar e originario Paliano, – spiega l’associazione – dove era nato nel 1913, aveva aderito al partito d’azione e militava nel gruppo di Italo Pula. Fu arrestato e torturato a via Tasso, poi detenuto a Regina Coeli e infine inserito nella lista dei 335 uomini trucidati alle Fosse Ardeatine.” “Ora questa storia e’ la sedicesima ...

Un nuovo tassello della memoria della Resistenza dei quartieri di Centocelle e Tor Pignattara. Una nuova pietra d'inciampo dedicata a un partigiano: Domenico Ricci, attivo nel partito d'Azione e

