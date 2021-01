Cadute di neve in Val Padana, ma è neve chimica. Ecco di che si tratta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando estese e fitte nebbie invernali avvolgono la Val Padana, con temperature rigide e gelo notturno, salgono le possibilità che in qualche zona si possano verificare episodi di neve chimica. Il fenomeno è stato segnalato ieri, martedì 19 gennaio, qua e là in alcune zone tra Lombardia ed Emilia, specie sul pavese. Quello della neve chimica è un fenomeno particolare, perché i fiocchi cadono col cielo sereno o, per meglio dire, in atmosfera nebbiosa. Si tratta quindi di fiocchi di neve che derivano non dalla nuvolosità, ma dall’interazione del vapore della nebbia con i nuclei di condensazione legati agli inquinanti nei bassi strati. Tale fenomeno tende a coinvolgere aree localizzate, in genere non lontane dai ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando estese e fitte nebbie invernali avvolgono la Val, con temperature rigide e gelo notturno, salgono le possibilità che in qualche zona si possano verificare episodi di. Il fenomeno è stato segnalato ieri, martedì 19 gennaio, qua e là in alcune zone tra Lombardia ed Emilia, specie sul pavese. Quello dellaè un fenomeno particolare, perché i fiocchi cadono col cielo sereno o, per meglio dire, in atmosfera nebbiosa. Siquindi di fiocchi diche derivano non dalla nuvolosità, ma dall’interazione del vapore della nebbia con i nuclei di condensazione legati agli inquinanti nei bassi strati. Tale fenomeno tende a coinvolgere aree localizzate, in genere non lontane dai ...

mauro_jfp : Odio la neve in città, mi sta sulle palle. È fredda, scivolosa, umida, fastidiosa. Provoca danni, cadute e causa pe… - soltantochiara : Mi manca sciare, l’odore delle tute, degli scarponi, la neve che s’infila nei guanti, la vertigine delle cadute, il… - pinturicchio_60 : RT @MeteoSvizzera: Nelle ultime 24 ore sono cadute grandi quantità di #neve nella Svizzera orientale e sul pendio nordalpino. In pianura si… - MeteoSvizzera : Nelle ultime 24 ore sono cadute grandi quantità di #neve nella Svizzera orientale e sul pendio nordalpino. In pianu… - bassarelli : @letsrockandsurf Era pure impermeabile (perfetto per le cadute in neve fresca). -

Ultime Notizie dalla rete : Cadute neve Neve in ambito condominiale e responsabilità per le cadute dei condomini o terzi Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Cadute di neve in Val Padana, ma è neve chimica. Ecco di che si tratta

Quando estese e fitte nebbie invernali avvolgono la Val Padana, con temperature rigide e gelo notturno, salgono le possibilità che in qualche zona si possano verificare episodi di neve chimica. Il fen ...

METEO MILANO – Giornata fredda e uggiosa, siamo solo agli inizi di una fase di MALTEMPO

Peggioramento in arrivo in Italia Siamo nel pieno della stagione invernale e sull'Italia il freddo si è fatto sentire nelle ultime ore da nord a sud. ?

Quando estese e fitte nebbie invernali avvolgono la Val Padana, con temperature rigide e gelo notturno, salgono le possibilità che in qualche zona si possano verificare episodi di neve chimica. Il fen ...Peggioramento in arrivo in Italia Siamo nel pieno della stagione invernale e sull'Italia il freddo si è fatto sentire nelle ultime ore da nord a sud. ?